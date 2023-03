Brocante et vide-greniers à Labastide-Murat Place de la Mairie Cœur de Causse OT Labastide-Murat Cœur de Causse Catégories d’Évènement: Cœur de Causse

2023-05-07 08:00:00 08:00:00 – 2023-05-07 17:00:00 17:00:00

Lot Cœur de Causse Toute lajournée, venez profiter des stands de brocante, vide-graniers, mais aussi d’art et d’artisanat ! Dans le cadre de la Fête de printemps, organisée par l’Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat, une brocante et vide greniers sont organisés sur la place du village. mserres©OTCLM

