Brocante et vide-greniers à Bach: les 20 ans Bach, dimanche 19 mai 2024.

Le Comité des fêtes de Bach organise son vide-greniers. Boissons et petite restauration sur place.

Restauration:

Matin: tête de veau et tripoux

Midi: plateau repas saucisse et frites

3€ le mètre linéaire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Le Bourg

Bach 46230 Lot Occitanie

