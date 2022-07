Brocante et vide-greniers

2022-07-14 00:00:00 00:00:00 – 2022-07-14 18:00:00 18:00:00 Manifestation sur l’ensemble du bourg, site touristique de pierres rouges près Collonges-la-Rouge. Le club de Tennis de Meyssac vous propose sa traditionnelle brocante avec de nombreux exposants, 220 emplacements.

Les emplacements 3m linéaires : 15 € /emplacement.

Contact : Guy LEFEBVRE au N° 06 52 50 87 58

Dossier d’inscription par mail sur demande à brocmeyssactennis@orange.fr Manifestation sur l’ensemble du bourg, site touristique de pierres rouges près Collonges-la-Rouge. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

