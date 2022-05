Brocante et vide grenier Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-ChérignatSaint-Pierre-Chérignat Catégories d’évènement: Creuse

Saint-Pierre-Chérignat

Brocante et vide grenier Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat, 22 mai 2022, Saint-Pierre-ChérignatSaint-Pierre-Chérignat. Brocante et vide grenier Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat

2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Pierre-Chérignat Creuse Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat De 9h à 17h. Buvette et restauration sur place. Emplacement sur réservation, 2€le mètre. Brocante et vide grenier organisé dans la cour de l’école. Jeux en bois géants. De 9h à 17h. Buvette et restauration sur place. Emplacement sur réservation, 2€le mètre. Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Saint-Pierre-Chérignat Autres Lieu Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat Adresse Ville Saint-Pierre-ChérignatSaint-Pierre-Chérignat lieuville Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat Departement Creuse

Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-ChérignatSaint-Pierre-Chérignat Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-cherignatsaint-pierre-cherignat/

Brocante et vide grenier Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat 2022-05-22 was last modified: by Brocante et vide grenier Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat Saint-Pierre-Chérignat 22 mai 2022 Creuse Saint-Pierre-Chérignat

Saint-Pierre-ChérignatSaint-Pierre-Chérignat Creuse