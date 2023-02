Brocante et Vide-grenier Glux-en-Glenne Catégories d’Évènement: Glux-en-Glenne

Nièvre

Brocante et Vide-grenier, 15 juillet 2023, Glux-en-Glenne . Brocante et Vide-grenier Place de l’abbé Camille Bornet Glux-en-Glenne Nievre

2023-07-15 10:00:00 – 2023-07-15 19:00:00 Glux-en-Glenne

Nievre Organisé par le Comité des Fêtes de Glux-en-Glenne cdfglux@orange.fr Glux-en-Glenne

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Glux-en-Glenne, Nièvre Autres Lieu Glux-en-Glenne Adresse Place de l'abbé Camille Bornet Glux-en-Glenne Nievre Ville Glux-en-Glenne lieuville Glux-en-Glenne Departement Nievre

Glux-en-Glenne Glux-en-Glenne Nievre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/glux-en-glenne /

Brocante et Vide-grenier 2023-07-15 was last modified: by Brocante et Vide-grenier Glux-en-Glenne 15 juillet 2023 Glux-en-Glenne nièvre Place de l'abbé Camille Bornet Glux-en-Glenne Nievre

Glux-en-Glenne Nievre