Brocante et vide grenier. Entrée gratuite. 50 exposants. Réservation par téléphone 2€ le mètre. Restauration et buvette sur place. +33 6 60 33 77 97

Bourdeilles