Brocante et tournoi de foot Canouville, 26 juin 2022, Canouville.

2022-06-26 – 2022-06-26

Brocante et présentation de la stand de la région. nTournoi de foot U7 et U9 organisé par le FC CANY BARVILLE nVente gouter-crêpe et frittes saucisses le midi. nPlace de la mairie à partir de 8h00. nTarif gratuit pour le foot et 1.50€ du mètre pour la brocante.

+33 6 26 68 00 42

