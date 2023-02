BROCANTE et rue du Ruisseau Saint-Amand-sur-Ornain Saint-Amand-sur-Ornain Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Saint-Amand-sur-Ornain Brocante du village.

Buvette et petite restauration sur place. Entrée visiteurs gratuite.

1€ le mètre linéaire (3m minimum), pas de vendeur professionnel.

Inscriptions par sms ou par mail : avenirdesaintamand@gmail.com avenirdesaintamand@gmail.com +33 6 31 26 73 04 ASA

