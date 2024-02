Brocante et marché printanier Nouhant, dimanche 19 mai 2024.

Brocante et marché printanier Nouhant Creuse

Brocante et marché printanier, emplacement gratuit.

Repas et buvette sur place, balade en calèche et jeux pour enfants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 07:00:00

fin : 2024-05-19

Le Bourg

Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement Brocante et marché printanier Nouhant a été mis à jour le 2024-02-15 par Creuse Tourisme