Brocante et marché gourmand Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Brocante et marché gourmand Cissac-Médoc, 9 juillet 2022, Cissac-Médoc. Brocante et marché gourmand

Stade municipal Cissac-Médoc Gironde

2022-07-09 07:00:00 – 2022-07-09 Cissac-Médoc

Gironde Cissac-Médoc EUR 0 Venez participer à une journée festive sur Cissac, avec au programme :

Vide-greniers de 7h à 17h, jeux gonflables, marché gourmand avec produits frais et productions locales à partir de 19h, barbecue et chapiteau à votre disposition, le tout dans une ambiace musicale.

Pensez à apporter vos couverts. Pique-nique interdits. Venez participer à une journée festive sur Cissac, avec au programme :

Vide-greniers de 7h à 17h, jeux gonflables, marché gourmand avec produits frais et productions locales à partir de 19h, barbecue et chapiteau à votre disposition, le tout dans une ambiace musicale.

Pensez à apporter vos couverts. Pique-nique interdits. Venez participer à une journée festive sur Cissac, avec au programme :

Vide-greniers de 7h à 17h, jeux gonflables, marché gourmand avec produits frais et productions locales à partir de 19h, barbecue et chapiteau à votre disposition, le tout dans une ambiace musicale.

Pensez à apporter vos couverts. Pique-nique interdits. Ici c’est Cissac

Cissac-Médoc

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cissac-Médoc, Gironde Other Lieu Cissac-Médoc Adresse Stade municipal Cissac-Médoc Gironde Ville Cissac-Médoc lieuville Cissac-Médoc Departement Gironde

Cissac-Médoc Cissac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cissac-medoc/

Brocante et marché gourmand Cissac-Médoc 2022-07-09 was last modified: by Brocante et marché gourmand Cissac-Médoc Cissac-Médoc 9 juillet 2022 Stade municipal Cissac-Médoc Gironde

Cissac-Médoc Gironde