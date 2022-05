Brocante et marché fermier Liniez Liniez Catégories d’évènement: Indre

Liniez

Brocante et marché fermier Liniez, 8 mai 2022, Liniez. Brocante et marché fermier Liniez

2022-05-08 – 2022-05-08

Liniez Indre Liniez Place de l’église et rues du village. Fabrication et vente de boudin noir sur place, exposition de voitures anciennes, animation par l’Union Musicale Vatanaise l’après-midi, restauration, buvette, manèges, … Brocante et marché fermier +33 2 54 49 76 12 Place de l’église et rues du village. Fabrication et vente de boudin noir sur place, exposition de voitures anciennes, animation par l’Union Musicale Vatanaise l’après-midi, restauration, buvette, manèges, … Comité des Fêtes de Liniez

Liniez

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT Champs d’Amour

Détails Catégories d’évènement: Indre, Liniez Autres Lieu Liniez Adresse Ville Liniez lieuville Liniez Departement Indre

Liniez Liniez Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/liniez/

Brocante et marché fermier Liniez 2022-05-08 was last modified: by Brocante et marché fermier Liniez Liniez 8 mai 2022 Indre Liniez

Liniez Indre