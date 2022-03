Brocante et marché fermier au Caule Ste Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Catégories d’évènement: Le Caule-Sainte-Beuve

Seine-Maritime

Brocante et marché fermier au Caule Ste Beuve Le Caule-Sainte-Beuve, 24 avril 2022, Le Caule-Sainte-Beuve. Brocante et marché fermier au Caule Ste Beuve Le Caule-Sainte-Beuve

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24

Le Caule-Sainte-Beuve Seine-Maritime Le Caule-Sainte-Beuve La brocante et le marché fermier/artisanal du Caule Ste Beuve font leur retour le dimanche 24 avril dès 8h00.

Emplacement gratuit – au delà de 10 mètres, 1.00€/mètre supplémentaire

Diverses animations au cours de la journée avec la participation de dance country et la présence du club auto passion de Dieppe

