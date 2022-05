Brocante et marché du terroir Place de l’église Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

Brocante et marché du terroir
Place de l'église, 3 juillet 2022, Beaulieu-sur-loire.

Place de l’église, le dimanche 3 juillet à 06:30

De bon matin et durant toute la journée, les rues du bourg vont s’animer aux abords de la salle des fêtes avec le vide-greniers et le marché du terroir. Une grande tombola est organisée avec des lots gourmands à gagner. Manège. La restauration est proposée par le comité des fêtes organisateur de l’événement. Pour les exposants (marché du terroir et vide-greniers) , les emplacements seront gratuits jusqu’à 8 mètres linéaires. Vide-greniers et marché du terroir organisé par le comité des fêtes de Beaulieu-sur-Loire. Place de l’église Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire

2022-07-03T06:30:00 2022-07-03T18:00:00

