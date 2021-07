Longwy Longwy Longwy, Meurthe-et-Moselle BROCANTE ET MARCHÉ DU TERROIR Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

BROCANTE ET MARCHÉ DU TERROIR Longwy, 8 août 2021-8 août 2021, Longwy. BROCANTE ET MARCHÉ DU TERROIR 2021-08-08 07:00:00 07:00:00 – 2021-08-08 18:00:00 18:00:00

Longwy Meurthe-et-Moselle Longwy Meurthe-et-Moselle Brocante et marché du terroir sur la place Darche à Longwy Haut (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur).

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Longwy (tarif de l’emplacement : 2 € le mètre linéaire). +33 3 82 24 94 54 Office de Tourisme du Pays de Longwy dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT DU PAYS DE LONGWY

