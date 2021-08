Autrêches Autrêches Autrêches, Oise Brocante et Marché du terroir à AUTRECHES Autrêches Autrêches Catégories d’évènement: Autrêches

Graines de Vies, l'Anthurium et La Mère Mitage vous invitent à leur évènement de rentrée à Autrêches La traditionnelle brocante s'associe aux producteurs locaux de l'AMAP pour vous proposer un marché du terroir et de l'artisanat ! Au programme: Des stands de brocante, la buvette de La mère Mitage, ( bière CERVUS) Les légumes des Jardins de l'Hermitage , les fromages de la chèvrerie Myrtille et Cie, la viande bovine et porcine de la Ferme du Point du Jour , le miel de Charlotte aux essentiels, les bougies de Piwalika, Les poulets et produits dérivés de la Ferme de la Cendrière,les fumaisons de Christien Valentin les créations zéro déchets de l'Atelier des Comètes , les produits cosmétiques bio de la Nature D'EVA, la recyclerie l'Anthurium. 2 ateliers de créations de cosmétiques bio 1 atelier de Custumisation de meubles par la recyclerie l'Anthurium. Si vous voulez des mètres de brocante : appelez Pascale au 07 70 86 41 65

