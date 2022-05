Brocante et Marché des Saveurs Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau d’Hauteville 01110 L’union commerciale et artisanale du Plateau organise toutes les années une brocante et un marché des saveurs.

Plus d'une centaine d'exposants, amateurs et professionnels présents. brocante.hauteville@gmail.com

