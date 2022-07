Brocante et marché des artisans Bresnay Bresnay Catégories d’évènement: Allier

Bresnay

Brocante et marché des artisans Bresnay, 27 août 2022, Bresnay. Brocante et marché des artisans

Rue des anciens maires Bresnay Allier Office du tourisme de Moulins & sa région

2022-08-27 – 2022-08-27 Bresnay

Allier Bresnay Brocante et marché des artisans en semi-nocturne de 15h à 23h et animation musicale à partir de 20 h. +33 6 70 35 47 07 Bresnay

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bresnay Autres Lieu Bresnay Adresse Rue des anciens maires Bresnay Allier Office du tourisme de Moulins & sa région Ville Bresnay lieuville Bresnay Departement Allier

Bresnay Bresnay Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bresnay/

Brocante et marché des artisans Bresnay 2022-08-27 was last modified: by Brocante et marché des artisans Bresnay Bresnay 27 août 2022 Rue des anciens maires Bresnay Allier Office du tourisme de Moulins & sa région

Bresnay Allier