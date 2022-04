Brocante et marché de producteurs Le Pêchereau Le Pêchereau Catégories d’évènement: Indre

Le Pêchereau

Brocante et marché de producteurs Le Pêchereau, 22 mai 2022, Le Pêchereau. Brocante et marché de producteurs Le Pêchereau

2022-05-22 08:00:00 – 2022-05-22

Le Pêchereau Indre Le Pêchereau L’Association Culturelle du Pêchereau organise sa brocante, ainsi qu’un marché de producteurs.

Vous découvrirez de nombreux articles et objets à vendre, ainsi qu’un large panel de produits locaux et frais pour réveiller vos papilles ! Brocante, vide-grenier, marché de producteur organisés par l’Association Culturelle du Pêchereau. +33 6 80 14 37 12 L’Association Culturelle du Pêchereau organise sa brocante, ainsi qu’un marché de producteurs.

Vous découvrirez de nombreux articles et objets à vendre, ainsi qu’un large panel de produits locaux et frais pour réveiller vos papilles ! Maire Le Pêchereau

Le Pêchereau

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Pêchereau Autres Lieu Le Pêchereau Adresse Ville Le Pêchereau lieuville Le Pêchereau Departement Indre

Le Pêchereau Le Pêchereau Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pechereau/

Brocante et marché de producteurs Le Pêchereau 2022-05-22 was last modified: by Brocante et marché de producteurs Le Pêchereau Le Pêchereau 22 mai 2022 Indre Le Pêchereau

Le Pêchereau Indre