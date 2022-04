BROCANTE ET MARCHE D’ARTISANS Autrêches Autrêches Catégories d’évènement: Autrêches

Oise

BROCANTE ET MARCHE D’ARTISANS Autrêches, 8 mai 2022, Autrêches. BROCANTE ET MARCHE D’ARTISANS Autrêches

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Autrêches Oise Autrêches Seconde main, vintage et artisans créateurs à l’honneur pour cette brocante printanière à Autrêches ! En exclusivité, Venez découvrir les nombreux services de la ressourcerie du territoire, ‘ l’association l’Anthurium , profiter de la Mère Mitage, nouveau bar associatif ouvert il y a quelques mois , qui se délocalise sur la place du village pour l’occasion et des nombreux exposants! Seconde main, vintage et artisans créateurs à l’honneur pour cette brocante printanière à Autrêches ! En exclusivité, Venez découvrir les nombreux services de la ressourcerie du territoire, ‘ l’association l’Anthurium , profiter de la Mère Mitage, nouveau bar associatif ouvert il y a quelques mois , qui se délocalise sur la place du village pour l’occasion et des nombreux exposants! philou.lef23@yahoo.fr +33 6 84 55 14 17 Seconde main, vintage et artisans créateurs à l’honneur pour cette brocante printanière à Autrêches ! En exclusivité, Venez découvrir les nombreux services de la ressourcerie du territoire, ‘ l’association l’Anthurium , profiter de la Mère Mitage, nouveau bar associatif ouvert il y a quelques mois , qui se délocalise sur la place du village pour l’occasion et des nombreux exposants! Graines de vies

Autrêches

dernière mise à jour : 2022-04-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise

Détails Catégories d’évènement: Autrêches, Oise Autres Lieu Autrêches Adresse Ville Autrêches lieuville Autrêches Departement Oise

Autrêches Autrêches Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autreches/

BROCANTE ET MARCHE D’ARTISANS Autrêches 2022-05-08 was last modified: by BROCANTE ET MARCHE D’ARTISANS Autrêches Autrêches 8 mai 2022 Autrêches Oise

Autrêches Oise