Brocante et marché aux puces à la ferme Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Saint-Pierre-Bois

Brocante et marché aux puces à la ferme, 16 juillet 2023, Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois. Brocante et marché aux puces à la ferme 100 route Romaine Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

2023-07-16 06:00:00 – 2023-07-16 14:00:00 Saint-Pierre-Bois

Bas-Rhin Saint-Pierre-Bois Brocante et marché aux puces à la ferme des Hutten. Broc, puces, burger de la ferme, grillades, buvette et animations. Venez nombreux ! +33 6 84 45 12 62 Saint-Pierre-Bois

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Saint-Pierre-Bois Autres Lieu Saint-Pierre-Bois Adresse 100 route Romaine Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin Ville Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois lieuville Saint-Pierre-Bois Departement Bas-Rhin

Brocante et marché aux puces à la ferme 2023-07-16 was last modified: by Brocante et marché aux puces à la ferme Saint-Pierre-Bois 16 juillet 2023 100 route Romaine Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin Bas-Rhin Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois, Bas-Rhin

Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin