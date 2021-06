Fleury-sur-Loire Fleury-sur-Loire Fleury-sur-Loire, Nièvre Brocante et marché artisanal Fleury-sur-Loire Fleury-sur-Loire Catégories d’évènement: Fleury-sur-Loire

Fleury-sur-Loire Nièvre Fleury-sur-Loire Rendez-vous toute la journée pour cette brocante et ce marché aux producteurs. Château gonflable, barbe à papa, manège pour enfant seront également au rendez -vous ! Venez chiner, vous promenez vous amusez autour d’une bonne ambiance.

