Sampigny Sampigny Meuse, Sampigny BROCANTE ET FEU D’ARTIFICE Sampigny Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

Sampigny

BROCANTE ET FEU D’ARTIFICE Sampigny, 18 septembre 2021, Sampigny. BROCANTE ET FEU D’ARTIFICE 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-18

Sampigny Meuse Sampigny Brocante semi-nocturne, organisée par l’association La Vaillante, dans le quartier Harville, suivie d’un concert en extérieur ou dans la salle Mariette Vautrin (suivant la météo). Le feu d’artifice, initialement prévu le 14 juillet mais reporté pour cause d’intempéries, clôturera la soirée. +33 3 29 90 74 41 https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/08/17/le-feu-du-14-juillet-illuminera-la-brocante-de-septembre Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-10 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Sampigny Autres Lieu Sampigny Adresse Ville Sampigny lieuville 48.82142#5.51414