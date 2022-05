Brocante et Fête Patronale à Dancourt Dancourt Dancourt Catégories d’évènement: 76340

Dancourt

Brocante et Fête Patronale à Dancourt Dancourt, 26 juin 2022, Dancourt. Brocante et Fête Patronale à Dancourt Dancourt

2022-06-26 – 2022-06-26

Dancourt 76340 Dancourt Brocante – Route de l’Yères – Ouvert de 8h00 à 18h00 – Réservée aux particuliers

Emplacement gratuit jusqu’ à 5m mais réservation obligatoire.

Fête foraine – Possibilité de se restaurer sur place.

Réservations obligatoires eu 02 35 93 79 99 – 02 35 94 72 90

Proposée par le Comité d’animation de la commune Brocante – Route de l’Yères – Ouvert de 8h00 à 18h00 – Réservée aux particuliers

Emplacement gratuit jusqu’ à 5m mais réservation obligatoire.

Fête foraine – Possibilité de se restaurer sur place.

Réservations obligatoires eu 02 35 93 79 99 – 02… +33 2 35 93 79 99 Brocante – Route de l’Yères – Ouvert de 8h00 à 18h00 – Réservée aux particuliers

Emplacement gratuit jusqu’ à 5m mais réservation obligatoire.

Fête foraine – Possibilité de se restaurer sur place.

Réservations obligatoires eu 02 35 93 79 99 – 02 35 94 72 90

Proposée par le Comité d’animation de la commune Dancourt

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: 76340, Dancourt Autres Lieu Dancourt Adresse Ville Dancourt lieuville Dancourt Departement 76340

Dancourt Dancourt 76340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dancourt/

Brocante et Fête Patronale à Dancourt Dancourt 2022-06-26 was last modified: by Brocante et Fête Patronale à Dancourt Dancourt Dancourt 26 juin 2022 76340 Dancourt

Dancourt 76340