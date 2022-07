Brocante et Fête du village Velennes, 11 septembre 2022, Velennes.

Brocante et Fête du village

Velennes Oise

2022-09-11 07:00:00 – 2022-09-11 18:00:00

Velennes

Oise

Velennes

Événement organisé par l’Association Ambiance & Loisirs de Velennes

Famille et Amis sont attendus ce dimanche pour y passer de sympathiques moments à l’occasion de la brocante et de la fête du village.

Pas de manèges forains, mais plutôt des structures gonflables ! Cette année, nous avons choisi la balayette infernale (chaque joueur prend place sur un cercle gonflable, la vitesse de rotation de la balayette peut se faire en avant, en arrière… plus vite, moins vite (cela demande de l’agilité), la partie de rire peut commencer ! Mais vous trouverez également un château pour enfants, parcours aventure, jeux d’équipes ou en individuels pour adultes et enfants comme le tir à la corde, la course de ski, le lancé de ballot et bien d’autres… Buvette et Barbecue toute la journée . Fous rires garantis.

Tarif des jeux : de 1 € à 2 €.

Renseignements et inscriptions au 07 60 08 42 60, ou par mail à velennesambianceloisirs60@gmail.com

velennesambianceloisirs60@gmail.com +33 7 60 08 42 60

Association Ambiance & Loisirs de Velennes

Velennes

