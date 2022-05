Brocante et Fête de l’andouillette Ivry-le-Temple Ivry-le-Temple Catégories d’évènement: Ivry-le-Temple

Oise

Brocante et Fête de l’andouillette Ivry-le-Temple, 22 mai 2022, Ivry-le-Temple. Brocante et Fête de l’andouillette Ivry-le-Temple

2022-05-22 – 2022-05-22

Ivry-le-Temple Oise Ivry-le-Temple Brocante/ vide grenier et fête de l’andouillette avec dégustation sur place et restauration. Brocante/ vide grenier et fête de l’andouillette avec dégustation sur place et restauration. Nosenfantsdivry@yahoo.fr +33 6 50 26 31 06 Brocante/ vide grenier et fête de l’andouillette avec dégustation sur place et restauration. Association Nos enfants d’Ivry

Ivry-le-Temple

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Ivry-le-Temple, Oise Autres Lieu Ivry-le-Temple Adresse Ville Ivry-le-Temple lieuville Ivry-le-Temple Departement Oise

Ivry-le-Temple Ivry-le-Temple Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry-le-temple/

Brocante et Fête de l’andouillette Ivry-le-Temple 2022-05-22 was last modified: by Brocante et Fête de l’andouillette Ivry-le-Temple Ivry-le-Temple 22 mai 2022 Ivry-le-Temple Oise

Ivry-le-Temple Oise