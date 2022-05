Brocante et fête annuelle Douadic Douadic Catégories d’évènement: 36300

Douadic

Brocante et fête annuelle Douadic, 2 juillet 2022, Douadic. Brocante et fête annuelle Douadic

2022-07-02 08:00:00 – 2022-07-03

Douadic 36300 Douadic Samedi : dîner champêtre, soirée dansante animée par DJ Tom Chris Animation.

Dimanche: brocante de 8hà 18h. Concours de pétanque, voitures anciennes, l’après-midi spectacle des majorettes suivi de Anaëlle Desbrais, chanteuse. Restauration et buvette sur place midi et soir. Feu d’artifice.

Fête foraine durant les 2 jours. Fête annuelle avec brocante, animations, restauration et buvette sur place. +33 7 82 02 38 20 http://douadic.fr/ Samedi : dîner champêtre, soirée dansante animée par DJ Tom Chris Animation.

Dimanche: brocante de 8hà 18h. Concours de pétanque, voitures anciennes, l’après-midi spectacle des majorettes suivi de Anaëlle Desbrais, chanteuse. Restauration et buvette sur place midi et soir. Feu d’artifice.

Fête foraine durant les 2 jours. Douadic

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 36300, Douadic Autres Lieu Douadic Adresse Ville Douadic lieuville Douadic Departement 36300

Douadic Douadic 36300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douadic/

Brocante et fête annuelle Douadic 2022-07-02 was last modified: by Brocante et fête annuelle Douadic Douadic 2 juillet 2022 36300 Douadic

Douadic 36300