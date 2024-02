Brocante et Chocolat Manthelan, samedi 24 août 2024.

Brocante et Chocolat Manthelan Indre-et-Loire

Brocante et Chocolat est une petite brocante où se retrouvent des producteurs locaux et des particuliers souhaitant vendre leurs affaires dans une ambiance conviviale.

La chocolaterie de Manthelan organise en parallèle de nombreuses animations et dégustations autour du chocolat !

Brocante et Chocolat est une petite brocante où se retrouvent des producteurs locaux et des particuliers souhaitant vendre leurs affaires dans une ambiance conviviale.

La chocolaterie de Manthelan organise en parallèle de nombreuses animations et dégustations autour du chocolat ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 08:00:00

fin : 2024-08-24 18:00:00

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cadeauetchocolat.com

L’événement Brocante et Chocolat Manthelan a été mis à jour le 2024-01-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire