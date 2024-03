Brocante et Bouillon Printemps 2024 rue Buffon Semur-en-Auxois, samedi 13 avril 2024.

Brocante et Bouillon Printemps 2024 rue Buffon Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Avis aux chineuses et aux chineurs, amoureux de beaux objets, gourmands et amateurs !

Toute l’équipe de Brocante et Bouillon est heureuse de vous annoncer une édition de printemps !

Le rendez-vous est le SAMEDI 13 AVRIL à partir de 9h dans le centre historique de Semur-en-Auxois (21).

Pour une belle partie de chine avec uniquement des professionnels qui vous parleront de leurs objets avec passion.

Une ambiance festive et conviviale où les restaurateurs nous régaleront de leurs bons petits plats dans un esprit bouillon.

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses !

Et le soir, une sélection musicale dans une ambiance électro mixée par Thomas Murphy.

En résumé émotion, passion, convivialité, gastronomie et musique, de quoi passer une belle journée ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

rue Buffon Centre historique

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact.cabottine@gmail.com

L’événement Brocante et Bouillon Printemps 2024 Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2024-03-01 par OT des Terres d’Auxois