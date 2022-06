Brocante et animations 14 juillet à Laifour Laifour Laifour Catégorie d’évènement: Laifour

2022-07-14 – 2022-07-14 Laifour Ardennes Rue de la gare Salle des sports Jean Gillard Laifour Programmation de la journée du 14 juillet à Laifour : Brocante de 7h à 18h. Initiation et démonstration de badminton à partir de 10h pour les petits et les grands à la salle des sport Jean Gillard, gratuit et ouvert à tous durant toute la journée. Initiation et démonstration de K-training de 16h30 à 17h30, gratuit et ouvert à tous. La Pat’Patrouille en mission à Laifour : Venez les rencontrer à 11h30, 14h et 16h. Diverses animations seront proposées pour les petits et grands durant la journée : jeux en bois d’antan, concours de pêche enfants, châteaux gonflables, jeux créatifs, concours de pétanque…. Exposition d’anciennes photos de Laifour (évènements, écoles…) Buvette, petite restauration et stand sucré sur place. +33 3 24 32 63 84 Laifour

