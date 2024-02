Brocante Entraides et Solidarité Place Albert Lemarignier Ouistreham, samedi 2 mars 2024.

Brocante Entraides et Solidarité Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Samedi

Explorez un trésor caché de trésors vintage et d’objets uniques à notre brocante Entraides et Solidarité, un événement où la communauté se rassemble pour soutenir de nobles causes. Cette brocante, bien plus qu’un simple marché aux puces, incarne l’esprit de solidarité et de générosité, offrant une plateforme où les vendeurs peuvent partager leurs trésors et les acheteurs peuvent trouver des trésors tout en soutenant des initiatives sociales et humanitaires.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-03

Place Albert Lemarignier Grange aux dimes

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Brocante Entraides et Solidarité Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-07 par OT Caen la Mer