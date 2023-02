Brocante en salle à Holnon Holnon Holnon Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Holnon 5 5 L’association des parents d’élèves de l’école d’Holnon organise une brocante dans l’espace Charles Poette les samedi 11 et dimanche 12 mars de 9h à 17h.

Buvette et restauration sur place. Vous souhaitez exposer ?

Réservations à l’espace Charles Poette aux jours et heures mentionnés sur l’affiche.

Tarif : 5 € l’emplacement.

mairie-holnon2@wanadoo.fr

