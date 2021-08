Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Brocante Emmaüs Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Brocante Emmaüs 2021-09-11 – 2021-09-11

Beauvais Oise Samedi 11 Septembre

Vente spéciale Emmaüs

Place Jeanne Hachette

https://emmaus60beauvais.wixsite.com/amis

Renseignements: emmausbeauvais@orange.fr

