Brocante du Secours Catholique Saint-Amand-Montrond, 26 novembre 2022, Saint-Amand-Montrond. Brocante du Secours Catholique

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

2022-11-26 14:00:00 – 2022-11-27 18:00:00 Saint-Amand-Montrond

Cher Saint-Amand-Montrond Tombola (toutes les enveloppes sont gagnantes). Salon de thé, café, jus de fruits, gâteaux. +33 7 50 65 04 32 © PIXABAY

