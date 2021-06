Laon Laon Aisne, Laon Brocante du Secours Catholique à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Brocante du Secours Catholique à Laon Laon, 26 juin 2021-26 juin 2021, Laon. Brocante du Secours Catholique à Laon 2021-06-26 09:00:00 – 2021-06-26 16:30:00

Laon Aisne Brocante annuelle organisée par le Secours Catholique

Moins de 50 exposants RV au siège de la délégation laonnoise du Secours Catholique ! +33 3 23 23 33 33 Brocante annuelle organisée par le Secours Catholique

Moins de 50 exposants RV au siège de la délégation laonnoise du Secours Catholique ! OT du Pays de Laon

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Étiquettes évènement : Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville 49.56834#3.62825