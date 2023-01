Brocante du quai Lannion Lannion Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Brocante du quai Lannion, 28 mai 2023, Lannion Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Lannion. Brocante du quai Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor

2023-05-28 08:00:00 – 2023-05-28 18:00:00 Lannion

Côtes-d’Armor Lannion Ce déballage professionnel d’une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d’Aiguillon à Lannion.

Divers exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine, jouets, bijoux vintage.

Chineur, collectionneur et amateur de brocante pourront y dénicher l’objet rare, atypique pour une décoration originale et personnalisée. flo.org@orange.fr +33 6 88 01 57 69 Lannion

dernière mise à jour : 2023-01-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Quai d'Aiguillon Lannion Côtes-d'Armor Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Ville Lannion Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Lannion lieuville Lannion Departement Côtes-d'Armor

Lannion Lannion Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion-office-de-tourisme-bretagne-cote-de-granit-rose-lannion/

Brocante du quai Lannion 2023-05-28 was last modified: by Brocante du quai Lannion Lannion 28 mai 2023 Côtes-d’Armor Lannion Lannion, Côtes d'Armor Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Quai d'Aiguillon Lannion Côtes d'Armor

Lannion Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Lannion Côtes-d'Armor