Brenouille Brenouille Brenouille, Oise Brocante du père Noël Brenouille Brenouille Catégories d’évènement: Brenouille

Oise

Brocante du père Noël Brenouille, 5 décembre 2021, Brenouille. Brocante du père Noël Brenouille

2021-12-05 09:00:00 – 2021-12-05 17:30:00

Brenouille Oise Brenouille L’association Fasilajouer organise une brocante du père Noël à l’Espace Balavoine L’association Fasilajouer organise une brocante du père Noël à l’Espace Balavoine serge.wemaux@orange.fr +33 6 61 80 79 88 L’association Fasilajouer organise une brocante du père Noël à l’Espace Balavoine ©Pixabay

Brenouille

dernière mise à jour : 2021-11-20 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

Détails Catégories d’évènement: Brenouille, Oise Autres Lieu Brenouille Adresse Ville Brenouille lieuville Brenouille