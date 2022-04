Brocante du Nautic Club

Brocante du Nautic Club, 26 juin 2022, . Brocante du Nautic Club

2022-06-26 08:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 Chiner aux aurores ou profiter d’une balade dominicale en famille dans le cadre exceptionnel du Parc du Château des Rohan ! Allez vous dénicher un objet rare ou vintage ? Ne partez pas sans visiter le port de plaisance et le centre-ville de Saverne ! +33 3 88 91 88 44 Chiner aux aurores ou profiter d’une balade dominicale en famille dans le cadre exceptionnel du Parc du Château des Rohan ! Allez vous dénicher un objet rare ou vintage ? Ne partez pas sans visiter le port de plaisance et le centre-ville de Saverne ! dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville