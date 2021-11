Plérin Plérin Côtes-d'Armor, Plérin Brocante du Légué Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Brocante du Légué Plérin, 12 décembre 2021, Plérin. Brocante du Légué Plérin

2021-12-12 – 2021-12-12

Plérin Côtes d’Armor Plérin La Brocante mensuelle est composée exclusivement d’exposants professionnels de la brocante et antiquités. +33 2 96 79 82 27 La Brocante mensuelle est composée exclusivement d’exposants professionnels de la brocante et antiquités. Plérin

dernière mise à jour : 2021-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plérin Autres Lieu Plérin Adresse Ville Plérin lieuville Plérin