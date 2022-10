Brocante du jouet Ali Baba Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

Brocante du jouet Ali Baba Trouville-sur-Mer, 13 novembre 2022, Trouville-sur-Mer.

Casino Barrière Trouville Salon des Gouverneurs

2022-11-13 10:00:00 – 2022-11-13 17:00:00

Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer

Calvados Venez vendre vos jouets et dénicher des trésors ! Les exposants s’engagent par leur participation à donner un jouet en bon état au profit d’une association. Inscription gratuite et entrée libre. Tél. : 02 31 14 60 70 Venez vendre vos jouets et dénicher des trésors ! Les exposants s’engagent par leur participation à donner un jouet en bon état au profit d’une association. Inscription gratuite et entrée libre. Tél. : 02 31 14 60 70 Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer

