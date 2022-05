BROCANTE DU FC SARREBOURG Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle Le FC Sarrebourg organise sa 22ème brocante au stade municipal de Sarrebourg, rue du Stade ! L’entrée est gratuite. Buvette et restauration sur place. Réservation exposants par téléphone ou mail. sarrebourg.fc@moselle.lgef.fr +33 6 06 82 94 12 rue du Stade Stade municipal Sarrebourg

