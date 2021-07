Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg BROCANTE DU FC SARREBOURG Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

BROCANTE DU FC SARREBOURG Sarrebourg, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Sarrebourg. BROCANTE DU FC SARREBOURG 2021-07-04 07:00:00 07:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 rue du Stade Stade municipal

Sarrebourg Moselle Le FC Sarrebourg organise sa 20ème brocante, dimanche 4 juillet 2021, de 7h00 à 18h00, au stade municipal de Sarrebourg, rue du Stade. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Réservation exposants : 06 24 49 85 49 – sarrebourg.fc@moselle.lgef.fr sarrebourg.fc@moselle.lgef.fr +33 6 24 49 85 49 Libre de droits – Simone Pellegrini pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-05-30 par

