Brocante du Comité des œuvres sociales Ouistreham, 29 août 2021-29 août 2021, Ouistreham. Brocante du Comité des œuvres sociales 2021-08-29 06:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 Route de Lion Les Prairies de la mer

Venez dénicher des bonnes affaires à la brocante organisée par le Comité des œuvres sociales sur le terrain du camping Les Prairies de la Mer.

+33 2 31 97 73 25
https://ouistreham-rivabella.fr/?s=brocante+du+port

