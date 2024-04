Brocante du Comité des Fêtes Rue Saint-Vincent Cheilly-lès-Maranges, jeudi 9 mai 2024.

Brocante du Comité des Fêtes Rue Saint-Vincent Cheilly-lès-Maranges Saône-et-Loire

Le Comité des Fêtes de Cheilly lès Maranges organise le jeudi 09 mai 24, sa 3ème brocante en collaboration avec les Vieilles Soupapes . La brocante sera installée rue St Vincent et place de la Poste. Tous les exposants seront accueillis à partir de 5h00 et jusqu’à 7h00. L’ouverture de la brocante au public se fera à partir de 7h00.

Une restauration rapide et une buvette seront tenues par l’association des Vieilles Soupapes . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 07:00:00

fin : 2024-05-09 17:00:00

Rue Saint-Vincent Cheilly lès Maranges

Cheilly-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Brocante du Comité des Fêtes Cheilly-lès-Maranges a été mis à jour le 2024-04-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)