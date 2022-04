Brocante du comité des fêtes Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Brocante du comité des fêtes Chantilly Chantilly, 1 mai 2022, Chantilly. Brocante du comité des fêtes Chantilly Chantilly

2022-05-01 09:30:00 – 2022-05-01 19:00:00

Chantilly Oise Le Comité des fêtes de Chantilly organise sa brocante sur la petite pelouse de Chantilly derrière la mairie.

(Permanences assurées en mairie pour les inscriptions: mercredi 13 avril 14h à 17h, samedi 23 avril de 09h à 12h, mercredi 27 avril de 14h à 17h) Le Comité des fêtes de Chantilly organise sa brocante sur la petite pelouse de Chantilly derrière la mairie.

(Permanences assurées en mairie pour les inscriptions: mercredi 13 avril 14h à 17h, samedi 23 avril de 09h à 12h, mercredi 27 avril de 14h à 17h) cf.chantilly@gmail.com Le Comité des fêtes de Chantilly organise sa brocante sur la petite pelouse de Chantilly derrière la mairie.

(Permanences assurées en mairie pour les inscriptions: mercredi 13 avril 14h à 17h, samedi 23 avril de 09h à 12h, mercredi 27 avril de 14h à 17h) Chantilly

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Chantilly Adresse Ville Chantilly lieuville Chantilly Departement Oise

Chantilly Chantilly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantilly/

Brocante du comité des fêtes Chantilly Chantilly 2022-05-01 was last modified: by Brocante du comité des fêtes Chantilly Chantilly Chantilly 1 mai 2022 Chantilly Oise

Chantilly Oise