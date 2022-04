Brocante du club de foot RCVI Reignac-sur-Indre Reignac-sur-Indre Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire Reignac-sur-Indre Le club de foot de Reignac et Chambourg organise sa 1ère brocante. Buvette et restauration sur place. Le club de foot de Reignac et Chambourg organise sa 1ère brocante. Buvette et restauration sur place. celymi9137@hotmail.fr +33 6 03 01 53 00 Le club de foot de Reignac et Chambourg organise sa 1ère brocante. Buvette et restauration sur place. Pixabay-jackmac34

