Brocante du Carnaval Manthelan

Manthelan

Brocante du Carnaval, 12 mars 2023, Manthelan

2023-03-12 08:00:00 – 2023-03-12 18:00:00
Manthelan
Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Manthelan Restauration sur place, manèges pour enfants, ouverture du café Branger et de la Maison du Carnaval. Restauration sur place, manèges pour enfants, ouverture du café Branger et de la Maison du Carnaval. contact@carnavaldemanthelan.fr +33 6 85 73 80 57 https://www.carnavaldemanthelan.fr/ Isabelle Bardiau

Manthelan

