Le Comité des Fêtes Abraysien organise au Vieux Bourg, la Fête du 1er Mai 2022 : – Le Dimanche 1er Mai, Brocante – Vide-grenier avec sonorisation de 6h00 à 18h00, animation musicale avec Yann Sono. – Attractions diverses pour les petits et les grands (jeux traditionnels en bois, manège, structures gonflables…….). – Buvette et Restauration sur place.

Entrée libre

