Brocante du 15 Aout Villeloin-Coulangé, 15 août 2022, Villeloin-Coulangé.

Brocante du 15 Aout Villeloin-Coulangé

2022-08-15 06:00:00 – 2022-08-15 18:00:00

Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire Villeloin-Coulangé

La traditionnelle brocante du 15 août prévoit son grand retour en 2022. Venez chiner librement dans les rues du village, autour de l’abbaye et des bords de l’Indrois, auprès des exposants particuliers et professionnels que nous espérons nombreux à se retrouver enfin (réservation des emplacements auprès du Syndicat d’Initiative). Buvettes et restauration tout au long de la journée.

si.villeloin.coulange@gmail.com +33 6 64 08 25 45

Office de tourisme Loches TCL

Villeloin-Coulangé

