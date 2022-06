Brocante du 15 Août

Brocante du 15 Août, 15 août 2022, . Brocante du 15 Août

SIM Aisne/Oise/Somme HDF – [ANCIENNE STRUCTURE] OT DE GUISE

2022-08-15 06:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 0 0 0 Grande brocante annuelle en centre bourg de Guise ! Cette brocante est réservée principalement aux brocanteurs, amateurs et professionnels, ainsi qu'aux collectionneurs. Plus de 200 exposants en Brocante seront présents dans les rues suivantes : Camille Desmoulins, Docteurs Devillers, Chantraine, André Godin, Alfred Chollet, Lesur, Boulevard Péquereau, Place d'Armes et Quai de l'Oise. Venez nombreux ! OT du Pays de Thiérache dernière mise à jour : 2022-06-25 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – [ANCIENNE STRUCTURE] OT DE GUISE

