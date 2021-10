Briare Place du champ de foire Briare Brocante du 11 novembre Place du champ de foire Briare Catégorie d’évènement: Briare

Brocante du 11 novembre Place du champ de foire, 11 novembre 2021, Briare. Brocante du 11 novembre

Place du champ de foire, le jeudi 11 novembre à 08:00

Le comité des fêtes châtillonnais organise une brocante place du champ de foire le jeudi 11 novembre. Le pass sanitaire, test PCR ou antigénique de moins de 72 h sera demandé. Pour tout renseignement et inscription vous pouvez contacter le 06 25 54 49 68 et le 07 82 49 23 97. Restauration et buvette sur place. Brocante organisée par le comité des fêtes de Châtillon-sur-Loire Place du champ de foire Place du champ de foire, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T08:00:00 2021-11-11T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Place du champ de foire Adresse Place du champ de foire, Briare Ville Briare lieuville Place du champ de foire Briare